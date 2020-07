Novo uniforme do Corinthians homenageia o título brasileiro de 1990

05/07/2020 | 16:40



O Corinthians lançou, neste domingo, o novo uniforme número 1, que será usado a partir do segundo semestre. A coleção, produzida pela Nike, homenageia o título brasileiro de 1990, o primeiro conquistado pelo clube.

A camisa, toda branca e com o distintivo em tamanho maior, muito semelhante à utilizada pelos jogadores há 30 anos, custa R$ 399,99. Um modelo torcedor é vendida por R$ 249,99.

A nova camisa deverá ser usada no clássico com o Palmeiras, pela 11.ª rodada do Paulistão, primeiro jogo previsto para o time após a pandemia, mas o duelo ainda não tem data definida para acontecer.

O clube lançou uma ação chamada "De volta para 90" para tentar motivar as vendas. O torcedor que comprar a camisa antecipadamente, poderá pegar o produto na Arena Corinthians nos dias 11 e 12 de julho e participar de eventos exclusivos.

O Corinthians foi campeão brasileiro de 1990, ao derrotar o São Paulo em dois jogos decisivos, ambos disputados no Morumbi. O time de Parque São Jorge venceu as duas partidas, ambas por 1 a 0. Wilson Mano fez o go do primeiro jogo e Tupãzinho marcou no segundo no decisivo confronto.