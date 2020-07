Kanye West anuncia oficialmente candidatura para presidente dos Estados Unidos

05/07/2020 | 16:10



Será que teremos em breve Kim Kardashian e Kanye West vivendo na Casa Branca? Será que o rapper será escolhido para comandar a nação mais poderosa do mundo? Vamos ter que esperar para ver, mas uma coisa é certa: Kanye fará uma forte campanha para ser eleito, agora que sua candidatura está confirmada.

Nos últimos anos, várias especulações e declarações surgiram sobre a decisão do cantor de entrar para a política, só que, até então, ele próprio não havia dado indícios reais de que isso realmente aconteceria, apenas demonstrando seu apoio ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Pelo jeito, as atitudes de Trump neste mandato não deixaram o pai de quatro filhos muito felizes, a ponto de ele preferir ocupar tal posto, porque no último sábado, dia 4, na data que celebra a independência do país norte-americano, Kanye fez um anúncio oficial no Twitter.

Devemos agora cumprir a promessa da América confiando em Deus, unindo visões e construindo nosso futuro. Eu estarei concorrendo para presidente dos Estados Unidos, escreveu ele.

Kim não manifestou abertamente seu suporte, pelo menos por enquanto, e apenas repostou o tweet e o compartilhou em seu Stories do Instagram. Por outro lado, o artista já tem a aprovação de ninguém menos que o bilionário Elon Musk, que comentou na publicação:

Você tem meu total apoio.

A eleição está marcada para 3 de novembro e tem como candidatos Trump, pelo partido Republicano, e Joe Biden, ex-vice de Barack Obama, pelo Democratas. Dessa forma, Kanye provavelmente tentará sua chance como candidato independente.

Com tanto dinheiro, influência, contatos famosos, apelo religioso e rejeição à derrotas, a voz de Famous promete ser um forte oponente.