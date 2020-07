Livro revela briga de Meghan Markle que deixou Kate Middleton horrorizada: Foi completamente inaceitável

05/07/2020 | 13:11



O autor Tom Quinn revelou, em seu novo livro, Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, o motivo pelo qual a relação entre Meghan Markle e Kate Middleton ficou estremecida.

Para o jornal DailyStar, Quinn contou que Meghan se sentia ressentida por Kate receber mais atenção, já que logo se tornaria Rainha. Isso fez com que ela se irritasse e brigasse com um dos membros da equipe da Duquesa de Cambridge quando pediu algo e o funcionário se recusou a fazer, alegando que trabalhava para Kate.

- Meghan e Harry estavam vivendo em Nottingham Cottage, e este e o único lugar que se poderia dizer que é genuinamente pequeno. Acho que isso lembrou Meghan de que ela estava em segundo lugar. Então quando [os príncipes] Harry e William se reuniam, e às vezes Kate e Meghan também, por já existir uma certa tensão, Meghan costumava perder a cabeça com um membro da equipe de Kate na frente dela. Esse incidente foi contado por uma pessoa que estava lá, e disse que foi muito desconfortável, porque Meghan simplesmente surtou com a pessoa. O motivo foi porque Meghan não sentia que o funcionário estava dando o tanto de atenção que ela merecia. Foi quase como se aquele encontro resumisse para Meghan o problema que ela tinha em ser uma princesa e ainda assim ser deixada em segundo plano.

Segundo o autor, fontes que estavam no local disseram que Meghan bateu os pés e gritou com o funcionário, o que deixou Kate extremamente chateada:

- Ela ficou horrorizada, ficou realmente muito triste porque gosta muito desse funcionário em específico, e achou que Meghan praticamente se jogar contra essa pessoa foi completamente inaceitável.