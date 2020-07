Obituário - 05 de julho de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/07/2020 | 13:05



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 2 de julho

Zenmori Nakamura, 85. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Feirante. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sexta-feira, dia 3 de julho

Halyna Nazarko, 95. Natural da Polônia. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Djalma de Arruda, 82. Natural de Tatuí (São Paulo). Residia no bairro do Brooklin, em São Paulo (Capital). Dia 3, em Santo André. Cemitério Cristo Rei, em Tatuí (São Paulo).

José Padovani Filho, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Correia de Mello, 78. Natural de São Paulo (Capital). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ernestina Carlos Fanti, 77. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Hermoço, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mariluz Marques, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Bispo de Sena, 73. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco de Souza Filho, 73. Natural de Brodósqui (São Paulo). Residia no Jardim Penha, São Paulo (Capital). Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

José Gonçalves da Silva Filho, 71. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Batista de Moura dos Santos, 67. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carm, Curuçá.

Jessé Alves, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Juvenil Ribeiro, 64. Natural de São Pedro do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Pedreiro. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmilson do Amaral, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Eletricista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Jefferson Luiz Nunes, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Professor. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato Graciano de Lima Araujo, 36. Natural de Mauá. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Químico. Dia 2. Cermitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruna Godoy de Melo, 28. Natural de Santo André. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Compradora. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Antonio Vieira Cabral, 86. Natural de Santa Luzia do Itanhy (Sergipe). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Geralda de Souza Cintra, 78. Natural de Santo Antonio do Monte (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



SÃO CAETANO

Carla Luiza Colombo Staicov, 85. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Pensionista. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria Antonio Ferreira, 81. Natural de Pirapora (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Francisca Pereira da Silva, 80. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 2 de julho

Alzeny Nogueira de Castro, 94. Natural de São Miguel (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Delmrira Teodoro de Carvalho, 89. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

Gilda Reis da Silva, 74. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Anacleide Galdino Dias, 43. Natural do Estado da Paraíba. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 3 de julho

Diva Rosa Mazza, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida de Barros Ribeiro, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Leite da Silva, 60. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Wiles Fabris, 44. Natural de Iretama (Paraná). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Guarda-volume. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ana Beatriz Rodrigues, 17. Natural de Santo André. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria dos Santos Ribeiro, 75. Natural de Riachuelo (Sergipe). Residia na Vila Nova Fortuna, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Mauá. Cemitério São José.

Daiane Fátima dos Santos Rossi, 26. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 3, em Mauá. Cemitério São José.