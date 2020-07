Recuperado, Gabigol está escalado para enfrentar neste domingo o Volta Redonda

04/07/2020 | 20:30



O técnico Jorge Jesus poderá contar com Gabigol, neste domingo, contra o Volta Redonda, pela semifinal da Taça Rio, às 16 horas, no Maracanã. O atacante está recuperado do desconforto muscular que o deixou de fora do jogo de quarta-feira contra o Boavista.

Com Gabigol à disposição, o treinador português vai escalar a equipe titular com: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Gabigol busca o primeiro gol depois da pandemia, pois na vitória sobre o Bangu por 3 a 0, o atacante passou em branco. Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha foram os autores, com duas assistências do centroavante.

Por ter melhor campanha, o Flamengo joga pelo empate durante os 90 minutos para chegar à decisão. Fluminense e Botafogo disputam a outra vaga na final. Campeão da Taça Guanabara, caso o time da Gávea vença também a Taça Rio, será declarado campeão carioca.