'Na posição de liderança no futebol, há muita dificuldade ao negro'

05/07/2020 | 23:59



Oportunidade é um substantivo feminino que remete a uma chance favorável para realizar, sentir ou viver alguma situação. Na teoria, deveria ser uma ocasião sem discriminação, livre para qualquer raça, cor, credo, religião ou classe social. Entretanto, no futebol brasileiro, se trata de uma palavra cercada por limitações em determinados escalões. Não – mais – entre atletas. Mas basta um rápido exercício mental na tentativa de elencar quantos treinadores da cor preta dirigem os 40 times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Dois: Roger Machado, do Bahia, e Hemerson Maria, do Brasil de Pelotas. O Paulistão deste ano, temporariamente suspenso, teve apenas um técnico negro: Sérgio Soares, que acabou demitido da Ferroviária durante a quarentena. E o ex-comandante de Santo André, São Bernardo FC, São Caetano, Ceará, Bahia e outras equipes é categórico ao apontar: no Brasil, nas camadas relacionadas ao comando, o futebol é racista.

“Chegamos (no comando do Santo André) na final do Campeonato Paulista de 2010 contra o Santos, com possibilidade de vencer, por tudo o que apresentamos, com campanha espetacular. Em 2007, o Dorival (Júnior), que é meu amigo, fez o mesmo pelo São Caetano. Ele foi diretamente para o Cruzeiro e a mim a oportunidade não aconteceu. Às vezes me pego (pensando): por que não aconteceu? Como estamos falando de questões raciais, pode ter sido isso algo que impediu naquele momento. Para posição de liderança, há muita dificuldade para o negro”, aponta Sérgio Soares. “Não vejo alguma diferença quando é atleta, até porque tem vários jogadores negros. Mas, quando passa para posição de comando, com certeza tem alguma coisa que impede, tem diferençazinha. Mas também acho que não podemos nos vitimizar, nós, da pele preta. Temos de buscar capacitação, preparação, trabalhar muito, estar à frente para tomar decisões que o cargo pede”, pondera.

Sérgio Soares afirma que durante a carreira de jogador (além do Ramalhão, jogou no Palmeiras, no Juventus e em outros países) nunca teve problemas relacionados ao racismo. Porém, bastou subir ao posto de técnico para se deparar com uma situação dessas. “Em 2008, quando conquistamos o acesso na Série B do Brasileiro. Santo André e Juventude, em Caxias do Sul-RS, alguns torcedores atrás do banco ficaram xingando a mim e ao Stelio (Metzker, preparador físico), que também é da pele preta. Entramos em campo, árbitro parou o jogo e o policiamento retirou essas pessoas do estádio. Lá no Sul isso meio que acontece. De 2008 para cá vimos algumas vezes com o Aranha (goleiro) ou com aquele árbitro(Márcio Chagas da Silva), que depois até parou de apitar”, recorda.

Outro caso emblemático de falta de reconhecimento a um treinador negro foi vivido pelo ídolo flamenguista Andrade. Em 2009, com a saída de Cuca, assumiu o posto de treinador interino (pela sétima vez) e, com bons resultados, foi efetivado, Mais do que isso: levou o time ao título nacional, que parecia nas mãos do Palmeiras. Porém, no ano seguinte, em meio à crise política do clube, acabou demitido. Depois de perambular por alguns clubes de médio e pequeno porte, atualmente fez uma pausa na carreira (está sem comandar um time desde 2017).

“As oportunidades dadas aos técnicos negros são precárias, não dá para comparar com as apresentadas aos brancos. As falas do Sérgio Soares são bem conectadas com a realidade do que é um técnico negro no futebol brasileiro”, aponta o jornalista e pesquisador Fabio Mendes, autor do livro Campeões da Raça - Heróis Negros da Copa do 1958.

“Vários treinadores nunca ganharam nada e estão sempre nos maiores clubes do País. Eles são brancos. Então tem alguma coisa errada no conceito”, opina, ampliando o leque da diferença racial também para os níveis acima do comando dos clubes, como dirigentes e presidente. “Dá para contar nos dedos de uma só mão.”

Sérgio Soares se mostra inconformado com racismo ser assunto a ser discutido “em pleno século 21”. “Não consigo entender a gente falando neste assunto. Era algo a ser superado. Porém, o fato de falarmos, de nos colocarmos, é realmente a luz que a gente vê no fim do túnel para mudar este cenário, trazer a igualdade para que o negro tenhas as oportunidades que lhe cabem. Esse é o caminho”, indica. “A gente não pode esquecer que a sociedade brasileira foi calcada na escravidão. O Brasil se formou, se desenvolveu e cresceu tendo como alicerce a escravidão. E o fim desta não mudou muito algumas relações sociais. Hoje temos remuneração, leis trabalhistas, mas a pirâmide social não mudou. Ainda tem toda a problemática, do negro sendo alijado das melhores oportunidades, sem acesso à saúde e educação que o branco tem. Parece que mudou muito, mas mudou pouco e não tende a mudar drasticamente enquanto não forem realizadas reformas profundas”, encerra Fabio Mendes.