Grafite recupera muro de sociedade em São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/07/2020 | 19:56



A sede da Sociedade Amigos do Bairro Parque Los Angeles, em São Bernardo, está de cara nova. Isso porque, após a nova diretoria assumir a associação em outubro do ano passado, novas metas e objetivos foram implantados e uma delas era restaurar a parte interna e externa do local. Para isso, contaram com a ajuda de artistas plásticos e a técnica do grafite.

A atividade começou na tarde de ontem, com o objetivo de atingir pelo menos dez metros do muro da sociedade. Com ajuda de moradores e comerciantes do local, a associação conseguiu as tintas para iniciar os trabalhos e o tema foram desenhos que retratem o meio ambiente, opções de lazer e a inclusão social.

O diretor cultural Richard Aristoteles destaca que o muro estava abandonado há dez anos e a ideia surgiu em parceria com munícipes e amigos grafiteiros. “Precisávamos mudar, dar uma cara nova para este lugar. A princípio, íamos escolher um tema mais específico, como o meio ambiente, pelo fato de a região já apresentar uma boa parte de área verde. Mas expandimos e acabamos deixando livre para os artistas (dentro das temáticas propostas)”, comenta.

Artista há quatro anos, Albert Leandro de Jesus, 26 anos, conheceu o projeto por meio de um amigo residente do bairro e como proposta de desenho, optou por algo voltado ao lazer e a acessibilidade, com mensagens para crianças autistas e deficientes.

“Com esta liberdade do grafite e essa extensão do muro para os desenhos, escolhi este tema como mensagem mesmo. É de fácil visualização para as pessoas”, destaca.

A professora de artes Gabriela Bertelli, 22, ficou como uma das responsáveis pelo portão da sede e produziu uma onça pintada como mensagem ao meio ambiente. “Foi mais pela conscientização e prevenção do meio ambiente e dos animais. Este muro ficará livre e cheio de ideias para os moradores”, finaliza.

A Sociedade funciona há pelo menos 25 anos e, segundo o diretor cultural, após a revitalização do muro, novas ações também serão implantadas na sede. “Neste bairro, somos em cerca de 7.000 habitantes e pelo menos a metade conhece e frequenta as nossas atividades, como as aulas de dança e aulas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) também”, orgulha-se Richard.

Outra demanda da associação que deve se concretizar em breve é o posto de saúde, que será implantado no local ainda no segundo semestre, para o atendimento de idosos e gestantes de toda região.