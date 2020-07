Granada e Valencia empatam e ficam mais longe da vaga nas competições europeias

04/07/2020 | 19:55



O empate, por 2 a 2, neste sábado, não foi bom para Granada e Valencia, em duelo válido pela 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Em posição intermediária na tabela de classificação, as equipes fica com 47 pontos e diminuíram suas chances de classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Todos os gols saíram na segunda etapa. Carlos Fernandez, aos 16 minutos, de pênalti, abriu o placar para o Granada, que jogou em seu estádio. O Valencia precisou de sete minutos para virar o jogo. Manuel Vallejo empatou aos 18 e Gonçalo Guedes marcou o segundo aos 23. O empate só saiu aos 41, com Fede Vico.

Valencia (9.º colocado) e Granada (10.º) estão cinco pontos atrás do Getafe, sexto colocado na classificação. Restam apenas quatro jogos para as equipes na competição.

Outro empate foi registrado neste sábado, em Vigo, onde Celta e Bétis ficaram no 1 a 1. O resultado foi ruim para o time da casa, 16.º colocado, com 35 pontos. O Real Bétis chegou aos 38, em 14.º lugar.

O time que obteve o melhor resultado do dia foi o Valladolid, em casa, ao bater o Alavés por 1 a 0, gol de Joaquin Fernandez, aos 43 minutos do segundo tempo. Com os três pontos, o time chega aos 39, na 13.ª colocação e foge um pouco da zona de rebaixamento, enquanto o Alavés segue perigosamente com 35 pontos, em 15º lugar.