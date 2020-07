Prefeitura firma parceria com associação de startups

Yara Ferraz

Diário do Grande ABC



05/07/2020 | 23:59



A Prefeitura de São Caetano firmou parceria com a ABStartups (Associação Brasileira de Startups), com objetivo de se aproximar ainda mais destas empresas, ampliando alcance do programa de inovação da administração municipal. Até a última semana, aproximadamente 50 startups já tinham se cadastrado no programa Inova São Caetano, que visa ter acesso a projetos que podem ser utilizados como soluções na cidade.

O programa da Prefeitura foi lançado há pouco mais de 15 dias e visa incrementar e diversificar a economia da cidade, além de encontrar soluções para melhorar a gestão pública. De acordo com o subsecretário municipal de Tecnologia e Inovação, Luiz Gustavo Morcelli, o principal objetivo é “funcionar como uma plataforma de inovação, com objetivo de trazer soluções de mercado, de startups e da sociedade para desafios na Prefeitura”, disse.

Na primeira fase, que é a que acontece atualmente, as empresas vão se inscrever para debates sobre como cada empreendedor pode ajudar com o objetivo do programa. Além de buscar resolver desafios setoriais e atuar como conexão entre as empresas, a iniciativa vai permitir mapeamento de startups na cidade e no Grande ABC.

“Estar próximo do poder público é fundamental e São Caetano tem sido exemplo em enxergar a inovação como transformadora”, afirmou o diretor executivo da associação, que possui comunicade de mais de 1.000 startups associadas, sendo a maior de todo o País, José Muritiba.