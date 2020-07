Ator de '007 Contra A Chantagem Atômica', Earl Cameron morre aos 102 anos

04/07/2020 | 18:59



O ator Earl Cameron, que interpretou Dr. Pinder em 007 Contra a Chantagem Atômica, morreu neste sábado, 4, aos 102 anos. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Bermudas, Camerom estreou no filme Pool of London, como protagonista, algo raro para um ator negro na época. O sucesso na televisão e cinema na Grã-Bretanha o levou a contracenar com Sean Connery em 007 Contra a Chantagem Atômica, de 1965.

Entre os trabalhos mais recentes, Cameron fez A Intérprete, com Nicole Kidman e Sean Penn. Em 2010, esteve em A Origem. Ele também atuou na série Doctor Who. Neste ano, o ator comentou sobre a indústria do cinema e séries e artistas negros. "Há muito talento por aí e acho que a indústria cinematográfica britânica prosperaria com eles", disse.