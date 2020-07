Tadeu Schmidt quase coloca fogo na casa após esquentar batatas: Um dos momentos mais assustadores da minha vida

04/07/2020 | 17:10



O período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus está mostrando que algumas pessoas não tinham experiência nenhuma em cuidar da própria casa e fez com que elas fossem obrigadas a assumir certas responsabilidades inéditas. No caso de Tadeu Schmidt, a falta de habilidade quase causou um acidente bem sério.

Na última sexta-feira, dia 3, o apresentador compartilhou por meio de um post no Instagram que viveu momentos de muita aflição após quase incendiar sua casa com nada menos que batatas.

O jornalista, que recentemente mostrou que suas herdeiras passaram a fazer faxina na residência, relatou que algo deu errado quando estava requentando uma comida que havia pedido por delivery e apareceram labaredas.

Só estou postando porque está tudo bem. Mas tive que usar um extintor de incêndio pela primeira vez na vida! Passei por um dos momentos mais assustadores da minha vida, escreveu ele na legenda da publicação.

E continuou:

Para dar um descanso para nossa cozinheira improvisada, resolvemos pedir comida. Sempre colocamos a comida de delivery para esquentar de novo, como uma precaução extra contra o coronavírus. Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a [minha filha] Valentina foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras!

Além disso, Tadeu forneceu mais detalhes sobre como o ocorrido foi resolvido:

Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador e apaguei o fogo! Nem lembro como quebrei o lacre do extintor... Que pavor! A vida da gente está tranquila e, em um descuido, pode acontecer uma tragédia.

Depois do susto, o pai de duas filhas decidiu se afastar completamente das tarefas que envolvem comida:

Só me resta voltar para faxina e deixar a cozinha com quem não põe nossa integridade em risco.