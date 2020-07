Corinthians relembra conquista da Copa Libertadores de 2012 sobre o Boca Juniors

04/07/2020 | 16:40



O Corinthians relembrou, neste sábado, a conquista da Copa Libertadores da América de 2012. O título foi obtido com uma vitória sobre o Boca Juniors, de Riquelme, por 2 a 0, no Pacaembu, após empate, por 1 a 1, em La Bombonera, em Buenos Aires.

"Dia 04 de julho. Celebrado pelos norte-americanos como o dia da Independência dos Estados Unidos. Já para a Fiel, é o dia da libertação." Este foi o início do texto publicado pelo site oficial do clube, no qual estão descritos os dois gols do atacante Emerson Sheik.

O Corinthians ganhou a Libertadores de forma invicta. Em 14 jogos, foram oito vitórias e seis empates. A defesa, com apenas quatro gols sofridos, foi a menos vazada da competição. Para chegar ao título, o time de Parque São Jorge eliminou de forma sensacional o Vasco, nas quartas de final, com direito a defesa milagrosa de Cássio em chute de Diego Souza e gol de Paulinho, de cabeça, no final da partida.

Na semifinal, o adversário foi o Santos, de Neymar, e a classificação para a decisão foi obtida após vitória na Vila Belmiro (gol de Sheik) e um empate no Pacaembu.