Família de Nick Cordero terá que refinanciar casa para poder pagar contas da internação de três meses do ator

04/07/2020 | 16:10



2020 está sendo um ano terrível para a família Cordero. Nos últimos três meses, Nick está lutando para se manter vivo, e a situação não tem sido nada fácil devido às complicações do novo coronavírus.

O ator da Broadway já precisou amputar a perna e enfrentou uma infecção séria no pulmão, que acabou não se resolvendo e, agora, ele terá que receber um transplante para repor o órgão vital.

Com todo esse tempo internado em um estado crítico, ajustes terão que ser feitos para pagar as contas do hospital. Amanda Kloots, companheira do artista, compartilhou em seu Stories do Instagram na última sexta-feira, dia 3, que uma das suas tarefas a fazer é o refinanciamento de sua casa.

Na lista de afazeres, consta a renegociação da hipoteca da nova residência da família em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a qual ela está organizando a mudança.

Uma vez que os Estados Unidos não conta com serviço de saúde pública, as cobranças não são nada baixas. E esse refinanciamento, muitas vezes, é realizado em caso de dívidas acumuladas. Dessa forma, o cidadão pede um novo empréstimo e, caso não seja pago, o banco pode ficar com a propriedade.