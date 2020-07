Felipe Neto comemora decisão judicial que obriga Antonia Fontenelle a apagar vídeos em que o associa à pedofilia: A primeira vitória veio!

04/07/2020 | 15:11



Felipe Neto e Luccas Neto venceram uma pequena batalha no processo que movem contra Antonia Fontenelle. Felipe usou o seu Twitter na última sexta-feira, dia 3, para revelar que, por decisão judicial, os vídeos que a apresentadora publicou foram apagados de suas redes sociais. Os youtubers afirmam que, nas gravações, Antonia os associa à pedofilia.

No Twitter, Felipe comemorou:

A primeira vitória veio! Os posts foram apagados do perfil da apresentadora após determinação judicial. Agora ela responderá na justiça cível e criminal pelo que fez. Outros processos estão sendo abertos.

Já de acordo com a colunista Fábia Oliveira, Antonia teria entrado, pela terceira vez, com um recurso na justiça pedindo para que o processo corra em sigilo, após os seus dois primeiros pedidos terem sido negados. Em documentos do processo, os advogados da apresentadora afirmam que ela estaria sendo exposta a um constrangimento desnecessário porque o processo pode ser acessado por qualquer pessoa. Eles também dizem que o pedido foi feito para que páginas sensacionalistas não obtenham informações sobre o caso. Em um trecho é possível ler:

Como se sabe, a mídia hoje, consegue acesso facilmente, inclusive mediante investigação por intermédio de terceiros, informações que muitas vezes de nada interessa a coletividade, mas apenas para fins publicitários e manchetes sensacionalistas.

No entanto, poucos dias antes desta informação vir à tona, Antonia publicou um vídeo em seu Instagram em que diz que não pedirá mais pelo sigilo de justiça.

- Quer deixar em aberto? F***-*e, não tô nem aí, disse ela.