Simone confessa que odeia usar calcinha e que tem vergonha de aparecer de lingerie para o marido

04/07/2020 | 15:11



Simone mostrou que não tem problema em exibir sua intimidade e decidiu expor sua gaveta de calcinhas em seu canal do YouTube. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, dia 3, a dupla de Simaria abriu o closet de sua mansão para comentar sobre suas roupas íntimas.

A cantora diz que estava para fazer uma arrumação naquela parte da casa quando resolveu que estava na hora de falar sobre as peças que ela veste normalmente, as que nunca usou ? algumas ainda com etiqueta ? ou nem sabe para que serve.

Mesmo com a gaveta lotada, a sertaneja confessou que a maioria das coisas ali ela não usava, principalmente porque ela prefere os itens antigos e confortáveis, mas também por um motivo inusitado:

- Tenho que contar uma coisa para vocês, eu odeio calcinha. Eu só uso quando é obrigatório mesmo, contou.

Interagindo com o companheiro Kaká Diniz, Simone mostrou modelos mais provocantes e questionou se ele já a viu usando aquilo alguma vez. O moço foi rápido em responder:

- Nunca.

Depois, a artista explicou o motivo de ela deixar de lado a lingerie:

- Eu tenho vergonha. Às vezes, eu me olho no espelho e me acho bonita e às vezes, não. E essa vergonha me intimida, acho que tem muitas mulheres que não se sentem tão confortáveis com o corpo e não coloca a lingerie, quando, na verdade, acho que o marido não está nem preocupado com o corpo.