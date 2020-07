Petição para impedir que Paris Jackson interprete Jesus em filme já tem quase 300 mil assinaturas

04/07/2020 | 15:10



Paris Jackson se viu envolvida em mais uma polêmica! A filha de Michael Jackson viverá Jesus no filme Habit, junto com Bella Thorne, e a representação do líder religioso por uma mulher, assim como toda a história do longa - em que Bella interpreta uma garota com fetiche por Jesus, segundo o jornal Daily Mail - desagradou muitas pessoas.

Por conta disso, foram criadas várias petições online para impedir que o longa seja produzido. A maior delas foi feita no site Change.org, e até o momento conta com 293 mil assinaturas.

Na descrição do abaixo-assinado, é dito que Paris interpretará uma versão lésbica de Jesus, e que o longa busca zombar com a imagem do líder religioso.

Apesar da repercussão negativa, Paris ainda não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, a cantora Sia demonstrou o seu apoio à filha de Michael Jackson por meio de um post no Twitter. De acordo com o Daily Mail, ela escreveu:

Querida Paris Jackson, eu te amo, continue forte. Eu acredito que você é uma boa pessoa.