Cristiano Ronaldo marca mais um gol na vitória da Juventus sobre o Torino

04/07/2020 | 14:30



A Juventus deu mais um passo na busca do nono título consecutivo do Campeonato Italiano, neste sábado, ao derrotar o Torino, por 4 a 1, em Turim, no duelo que abriu a 30.ª rodada. Com este resultado, o time de Cristiano Ronaldo chega aos 75 pontos, contra 68 da Lazio, que joga ainda neste sábado, diante do Milan, em Roma.

A líder do Italiano nem precisou se esforçar muito para conseguir mais três pontos. Apesar do domínio da bola, a Juventus não criou muitas oportunidades e os dois primeiros gols saíram em jogadas individuais.

Logo aos três minutos, Dybala abriu o placar, ao ter a ajuda de um desvio na zaga que enganou o goleiro. O segundo gol foi marcado por Quadrado, aos 29 minutos. Mesmo sem merecer, o Torino diminuiu a desvantagem aos 49 minutos, após um toque de mão na bola dentro da área do zagueiro Ligt. Belotti bateu com categoria: 2 a 1.

Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foi todo do Torino, que acumulou pelo menos três boas chances para empatar. Um gol de falta de Cristiano Ronaldo, aos 16 minutos, acabou com o ânimo dos visitantes. Ainda houve tempo para um quarto gol, aos 42 minutos, marcado contra por Djidji.