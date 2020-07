Leonardo nega briga com Eduardo Costa e se pronuncia sobre rompimento empresarial: - Sou muito grato por tudo

04/07/2020 | 12:10



Leonardo rompeu os laços empresariais com Eduardo Costa e eliminou o cantor de sua empresa, a Talismã Music, que até então gerenciava a vida do sertanejo. Muito se especulou sobre o rompimento ter se dado por conta da relação estremecida entre os dois e os comentários polêmicos já feitos por Eduardo, mas na última sexta-feira, dia 3, Leonardo publicou um vídeo nas redes sociais negando que tenha brigado com Costa, e explicando a situação.

Em um vídeo do Instagram, o cantor disse que nunca se desentendeu com Eduardo por motivos além da música, agradeceu o sertanejo pelos 13 anos de parceria e desejou sucesso para o colega de profissão nesta nova fase, em que ele terá o seu próprio escritório para gerenciar a carreira.

- A gente nunca discutiu em nada a não ser sobre música. O que vamos cantar ou deixar de cantar na nossa trajetória de 13 anos de parceria. Fizemos 300 shows no Cabaré e nunca tivemos uma divergência. (...) Ele é um cantor maravilhoso que fala coisas que só ele tem coragem de falar? Sim, mas isso é dele, quem conhece o Eduardo sabe que ele faz essas brincadeiras. Mas além de ser fã do Eduardo Costa, um dos maiores cantores deste país, sou muito grato por tudo o que ele proporcionou para mim e para toda a equipe da Talismã durante esses 13 anos em que esteve conosco. Só desejo que ele faça muito mais sucesso no escritório dele agora, porque ele é um cantor que não precisa de escritório de ninguém. Ele é um cara muito inteligente, que tem secretários muito inteligentes atrás dele, comandando a carreira dele.

Leonardo ainda finalizou, pedindo para que os fãs e seguidores não dessem ouvido a rumores e mandando uma mensagem especial ao amigo:

Muito obrigado por tudo, do fundo do meu coração. Sou muito grato por você ter estado com a gente durante esse tempo todo, e sucesso cada vez mais na sua carreira, é o que desejo sempre. E falar, até papagaio fala.