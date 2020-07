David e Victoria Beckham trocam declarações comemorando 21 anos de casados

04/07/2020 | 11:11



David e Victoria Beckham comemoram uma data muito especial nesse sábado, dia 4: os dois estão fazendo 21 anos de casados!

Como não poderia deixar de ser, nas redes sociais, os dois se declararam um para o outro:

Bom, cerca de 23 anos atrás sentei no meu quarto com Gary Neville e as Spice Girls estavam na televisão, virei para ele e disse: Ahhh, gostei daquela de roupa de gato. Quem imaginaria que todos esses anos depois estaríamos comemorando 21 anos de casamento e ter quatro dos mais lindos e perfeitos filhos. Obrigado e feliz aniversário, te amo!, escreveu David.

Já Victoria postou uma série de fotos do casal, incluindo algumas inéditas, e escreveu:

Feliz Aniversário! Não consigo acreditar que já se passaram 21 anos desde que dissemos o sim. Quatro filho, quatro cachorros e muitas risadas depois, te amo cada dia mais.