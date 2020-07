Obituário - 04 de julho de 2020

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



04/07/2020 | 10:48



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 2 de julho

Maria Raffaini Fatichi, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 2. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Orione Ongarelli, 90. Natural de Santo André. Residia no bairro Itapuã, em Mongaguá (São Paulo). Dia 2, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Judite Evangelista de Morais, 88. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Santos de Oliveira, 77. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alaíde Florenço Sobral, 76. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 2. Cemitério Parque do Grande ABC, em Mauá.

Antonio Procópio da Silva, 76. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Luis de Sousa, 75. Natural de Exu (Pernambuco). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza de Carvalho da Silva, 72. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Sepultada em Campinas (São Paulo).

Roberto Cereguin, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alcides André de Camargo Rocha, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Tamanduateí, Capuava, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eronildo Miguel da Silva, 65. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Segantim, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindinalva Malta dos Santos, 62. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilson Barbosa de Souza, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Itaberaba, São Paulo, Capital. Dia 2, em Santo André. Sepultado em Franco da Rocha (São Paulo).

José Gilberto do Nascimento, 55. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Correia de Casotro, 53. Natural de Esperantina (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Agápito da Silva, 50. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Ajudante geral. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yasmin Lourenço de Assis, 3 anos. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Menor. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Francisco Luiz da Silva, 66. Natural de Colinas (Maranhão). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Pedreiro. Dia 2, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 2 de julho

Iracy de Oliveira Faria, 87. Natural de Barra Bonita (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

João Sebastião de Suza, 76. Natural de Poço Fundo (Minas Gerais). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Genival Cosme da Silva, 66. Natural do Pilar (Paraíba). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 3 de julho

Edna Aparecida Damasceno, 79. Natural de Sales Oliveira (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 2 de julho

Raimunda Ferreira de Souza, 82. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal.

João Zagrakalin, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Tamoio, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Maria Elza de Freitas Oliveira, 66. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no Jardim dos Eucalíptos, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 3 de julho

Maria Aparecida do Carmo Schmitz, 79. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Walter de Castro Leite, 71. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Jardim da Colina.

Valdetina Maria dos Anjos, 65. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Maria da Penha de Assis Santos, 60. Natural de Jequeri (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Crematório Vila Alpina.

Solange Aparecida Erroy, 54. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Fábio Junior Pinto Nascimento, 30. Natural de Canindé (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 3. Cemitério Sã Miguel, em Canindé (Ceará).



M A U Á

Ronaldo dos Anjos Paula, 58. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Vale dos Pinheirais.