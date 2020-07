Príncipe George ganha brinquedos barulhentos da madrinha para manter tradição da avó, Diana

04/07/2020 | 09:10



Não é novidade que a realeza britânica preserva suas tradições, mas, essa em particular, emocionou muitos fãs da família.

Uma das madrinhas de príncipe George, o primogênito de William e Kate Middleton, Julia Samuels, que era uma grande amiga de Diana, avó de George, contou que dá presentes barulhentos para o pequeno - por causa de uma uma piada recorrente de Lady Di:

- Eu entro até torta por causa do tamanho do presente, que William então tem que passar dias montando, e então, quando está tudo pronto, faz sons horríveis de buzina e barulhos e luzes que piscam e tudo mais. Eu dou muita risada e George também, contou Julia em papo no podcast de Elizabeth Day.

Ela explicou como Diana começou a tradição e se divertia com ela:

- Eu faço com George o que Diana fazia conosco, que era dar aos meus filhos brinquedos impossíveis, que faziam muito barulho e eram difíceis de montar.