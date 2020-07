Rio Grande inicia fase que vai testar 10% da população contra Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/07/2020 | 00:21



A Prefeitura de Rio Grande da Serra iniciou, ontem, testagem em massa de Covid-19 para gestantes, comerciantes, taxistas, motoristas e funcionários de ônibus do município. Ao todo, serão 5.000 testes, atingindo quase 10% da população, que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é de 50.846 moradores. Ainda não foi divulgado balanço com exames já realizados e possíveis contaminados.



A ação será colocada em prática dois dias antes de a cidade, assim como o restante do Grande ABC, avançar à Fase 2 (amarela) do Plano São Paulo, elaborado pelo governo estadual, que regulamenta a flexibilização da quarentena – quando será permitida abertura de bar, restaurante e salão de beleza. Esta é a terceira etapa de testagens no município. As primeiras incluíram profissionais de saúde e idosos em casas de repouso.



Nessa fase, 315 gestantes que fazem acompanhamento pelo sistema municipal de saúde serão testadas em suas residências, mas devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde municipal para agendar visita da equipe para realização do teste.



A autônoma Verônica Alves dos Santos, 27 anos, foi uma das primeiras gestantes a fazer o teste. Grávida de oito meses, ela aprova a iniciativa. “Tira a preocupação que ficamos, apesar de todos os cuidados. Tenho outra filha, de 5 anos, então, agora estou mais aliviada”, declara a moradora do bairro Oasis Paulista, que testou negativo para a Covid-19.



Já Carina Costa Reis, 24, gestante há seis meses, também realizou o teste pela primeira vez e conta que se não fosse a iniciativa não teria oportunidade de fazer em outro lugar. “Infelizmente os testes particulares são muitos caros e não temos condições. Agora ficamos mais tranquilos em relação à minha gravidez e com meu bebê”, declara Carina, que também recebeu o diagnóstico negativo para a Covid-19.



Os testes nos demais grupos contemplados nesta fase serão realizados na antiga Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Central, na Rua José Maria de Figueiredo, no Centro. Os comerciários precisam estar cadastrados na Prefeitura, bem como seus funcionários devem estar devidamente registrados.

Repositor de um supermercado da cidade, Gaeker Jordan, 20, declara que o medo que sentia em testar positivo e levar o vírus para casa foi tranquilizado depois de fazer o teste e receber o diagnóstico negativo. “Trabalhando estamos expostos todo tempo ao coronavírus, não tem jeito. Com isso, é uma ótima oportunidade também de saber que estamos nos cuidando da forma certa”, comenta.



A operadora de caixa Vanessa Justino, 29, também diz estar mais tranquila em saber que testou negativo para o novo coronavírus. “A iniciativa é muito boa e nos tranquiliza quanto a isso, principalmente quem mora com pessoas do grupo do risco onde os cuidados são redobrados”, justifica Vanessa.



O prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) destaca a importância da testagem, principalmente para a população que usufrui destes serviços essenciais, além das gestantes. “A iniciativa tem como finalidade garantir o futuro da população e nortear o nosso trabalho. Sempre buscamos ações para combater a Covid-19”, comenta.



Maranhão ainda explica que no próximo dia 22 a cidade receberá uma unidade de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) móvel. “Um equipamento que soma as demais medidas é muito importante no transporte das pessoas entubadas”, conclui.