Cachorrão segue trabalhos a distância à espera da Série A-3

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/07/2020 | 23:50



Enquanto aguarda a definição sobre o regresso do Campeonato Paulista da Série A-3, no qual era vice-líder quando houve a paralisação em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o EC São Bernardo segue trabalhando de maneira remota. De casa, os jogadores participam de treinos on-line, coordenados pela comissão técnica aurinegra. Ainda assim, o zagueiro Raphael admite que a parte física pode pesar para as equipes na reta final da primeira fase da competição – quando esta retornar.

“Temos consciência que a parte física fará diferença. Mesmo com o acompanhamento diário do preparador físico Marcílio Lima, a gente perde um pouco de intensidade. Porém, acredito nesse elenco e tenho o objetivo de conseguir mais um acesso neste clube”, destacou o jogador, que foi além. “Creio que o ritmo de jogo vai ser mais complicado, porque nunca passamos por um momento desse. Estamos há muito tempo em casa, mas garanto que o foco será o mesmo. A gente já se conhece muito dentro de campo e isso facilita bastante no retorno”, concluiu.