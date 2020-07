Destaque do Vila Nova-GO, Lucas Silva chega ao Netuno

Dérek Bittencourt

03/07/2020 | 23:50



O Água Santa aproveitou a quarentena para estudar o mercado nacional em busca de reforços que pudessem ajudar a equipe tanto a fugir do rebaixamento quanto a buscar a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista. Depois do vice-artilheiro do Carioca, o atacante Caio Dantas, do Boavista-RJ, agora o clube acertou o empréstimo do meia-atacante Lucas Silva, que era destaque no Goiano com a camisa do Vila Nova-GO.

O jogador de 26 anos ficará emprestado ao Netuno até o fim do Estadual, ou seja, por no mínimo dois jogos, contra Mirassol e Palmeiras. Segundo a imprensa goiana, Lucas Silva vinha sendo destaque na campanha do time, apesar de a campanha do Vila Nova não ser das melhores (ocupava a sétima colocação, entre 12 times, antes da paralisação).

Natural de Saubara, na Bahia, o meia-atacante soma passagens por Tombense-MG, América-MG, Palmas-TO, Rio Preto, Barra-SC, Central-PE, Santa Helena-GO, Jaraguá-GO, Anapolina-GO e América-RN. Soma ainda passagem internacional pelo Santa Clara (Portugal).