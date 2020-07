Paulo Roberto admite dificuldade em encontrar peça para suprir Dudu

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/07/2020 | 23:50



O Santo André vem encontrando dificuldades para encontrar uma última peça de reposição para o elenco que disputará a reta final da primeira fase do Campeonato Paulista e, eventualmente, o mata-mata da competição. Isso porque a diretoria e a comissão técnica estão atentas ao mercado em busca de um volante que possa substituir Dudu Vieira, contratado pela Ferroviária. O prata da casa vinha tendo papel fundamental na campanha do líder Ramalhão, sobretudo com sua função de homem surpresa que chegava à grande área do adversário. Porém, recebeu a proposta da equipe de Araraquara e se despediu. Para piorar, seu substituto, Zé Antônio, não retornou após a pausa provocada pela quarentena do novo coronavírus e, portanto, o clube não tem outra alternativa a não ser contratar.

Para as saídas de Fernando Henrique, Luizão e Ronaldo, o Santo André trouxe Ivan, Willian Goiano e Rafhael Lucas, respectivamente. Já para a vaga na faixa central do campo, a missão está sendo árdua. “Conseguimos goleiro, zagueiro e centroavante, e estamos trabalhando em cima de peça de reposição para o meio de campo, jogador de preferência com características parecidas com as do Dudu. A gente precisa repor naquele setor”, explicou o técnico Paulo Roberto. “Não está fácil neste momento contratar, até porque não sabemos ao certo quantos jogos vamos fazer. Fica difícil até negociar com o atleta. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu três atletas. Só estamos com essa pendência”, declarou o treinador andreense.

Enquanto negocia este último possível reforço para o time, a delegação andreense segue com os trabalhos diários em Vargem, cidade do Interior localizada na divisa com Minas Gerais. E que, segundo Paulo Roberto, vem sendo bastante afetada pelas baixas temperaturas dos últimos dias.