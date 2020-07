Sá Leitão evita crítica e deseja boa sorte a Mário Frias na pasta de Cultura

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/07/2020



Secretário de Cultura e de Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão evitou criticar o novo secretário de Cultura do governo federal, Mário Frias, e disse que torce pelo sucesso da gestão do titular da pasta escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na semana passada.



Apesar de Leitão questionar a alta rotatividade na Secretaria Especial de Cultura do governo federal e dizer que esse fato poderia prejudicar os planejamentos para o setor no País, o secretário do governador João Doria (PSDB) amenizou os atritos existentes entre o Palácio dos Bandeirantes e o Palácio do Planalto.



“Eu torço pelo sucesso da gestão de Mário Frias. Ele é um ator, conhece a atividade e espero que ele se cerque de pessoas competentes e que realize o melhor trabalho possível, e que, sobretudo, tenha continuidade para poder fazer alguma coisa”, declarou Leitão, durante ato de entrega do imóvel que abrigará a Fábrica de Cultura 4.0 em São Bernardo.



O tom adotado pelo secretário de Cultura e Economia Criativa da gestão Doria em relação ao governo Bolsonaro é completamente diferente do adotado pelo próprio governador no começo da pandemia de Covid-19 – publicamente o presidente atacou Doria, que contragolpeou. Ainda que eleito a reboque da onda Bolsonaro, Doria tem se descolado da imagem do capitão desde o fim do ano passado. Na polêmica reunião ministerial de 22 de abril deste ano, Bolsonaro, por exemplo, chegou a ofender o tucano, em exemplo claro de alta-tensão existente entre os políticos.



Mário Frias é o quinto nome escolhido por Bolsonaro para ocupar o cargo de secretário de Cultura em um ano e meio de gestão do presidente da República. Antes do ator, Regina Duarte, Roberto Alvim, Ricardo Braga e Henrique Pires ocuparam o setor.