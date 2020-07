Flamengo anuncia que cobrará R$ 10 por transmissão da semifinal da Taça Rio

03/07/2020 | 22:19



Após exibir gratuitamente o jogo contra o Boavista, na quarta-feira, o Flamengo anunciou nesta sexta que vai cobrar R$ 10 por transmissão da partida contra o Volta Redonda, no domingo, pela semifinal da Taça Rio. Para quem está fora do Brasil, a cobrança será de US$ 8 (cerca de R$ 42).

Se na quarta a transmissão aconteceu pela FlaTV, canal do clube no YouTube, desta vez será pela plataforma MyCujoo. A venda da exibição vai começar neste sábado, às 10 horas, pelo próprio site do MyCujoo. O pagamento poderá ser feito por cartões de débito e crédito.

O clube avisou que os sócios-torcedores terão acesso à exibição de forma gratuita. Segundo o Flamengo, o procedimento para os sócios terem acesso ao jogo será informado ainda no sábado, com os detalhes do passo a passo.

Também será feita sem custos a transmissão apenas do áudio do jogo, sem imagens ou vídeo, pelos perfis do clube no YouTube, Facebook e Twitter.

O jogo está marcado para as 16 horas de domingo. Se vencer, o favorito terá pela frente na quarta que vem, pela final do segundo turno do Campeonato Carioca, o vencedor do clássico entre Fluminense Botafogo, que também se enfrentam no domingo.