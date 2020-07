Pesquisa aponta que jovens são 50% menos suscetíveis aos sintomas do coronavírus

Luís Felipe Soares



A pandemia da Covid-19 continua a apresentar muitos infectados e mortos, principalmente no Brasil. A busca por informações sobre como o novo coronavírus afeta as pessoas é importante para que cientistas consigam compreender melhor a proliferação da doença. Uma pesquisa internacional analisa que jovens fazem parte de baixa porcentagem entre os pacientes registrados.

O levantamento especial levou em conta informações de 32 locais de Canadá, Itália, Singapura, Japão, Coreia do Sul e China, este último onde foram descobertos os primeiros casos. Segundo material publicado na revista científica Nature Medicine, adolescentes com menos de 20 anos são 50% menos suscetíveis à Covid-19 do que pessoas mais velhas.

Os pesquisadores também analisaram que os sintomas da doença aparecem em cerca de 21% das crianças e jovens, aproximadamente um quinto das infecções na faixa etária. Para se ter ideia, 69% dos idosos com 70 anos ou mais têm apresentado as complicações.

A pesquisa ainda levou em conta simulações de epidemias em 146 capitais do mundo. Essa parte do projeto serviu para concluir que o número total esperado de casos clínicos da Covid-19 varia conforme a idade média dos locais. Um ponto que não obteve respostas claras envolve o fato de indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos serem ou não potencialmente infecciosos.