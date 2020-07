Sem dificuldades, Atlético de Madrid bate Mallorca e mantém terceiro lugar

03/07/2020 | 19:15



O Atlético de Madrid não teve dificuldades para derrotar o Mallorca, nesta sexta-feira, por 3 a 0, na abertura da 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time do técnico argentino Diego Simeone chegou aos 62 pontos, na terceira colocação. A liderança é do Real Madrid (74), seguido pelo Barcelona (70).

A vantagem no primeiros 45 minutos de 2 a 0 poderia ser muito maior, caso o aproveitamento do ataque fosse mais efetivo, tal as inúmeras chances criadas pelo time de Madri. Os dois gols foram marcados pelo centroavante Alvaro Morata.

No primeiro, o atacante foi derrubado na área, aos 29 minutos. Pênalti que ele precisou de dois arremates para abrir o placar. No primeiro, o goleiro Reina fez a defesa, mas houve invasão de área por parte dos jogadores do Mallorca. Na segunda tentativa, o atacante cobrou com perfeição.

O segundo gol saiu ao final da primeira etapa. Aos 49 minutos, a zaga do Mallorca bobeou, Llorente invadiu pela direita e cruzou na medida para Morata fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, o Atlético diminuiu o ritmo e o terceiro gol só foi sair aos 34 minutos, quando Koke arriscou de fora da área, a bola resvalou em Juan Sastre e enganou o goleiro Reina: 3 a 0.