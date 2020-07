Talentoso atleta brasileiro de apenas 11 anos chama a atenção com dois recordes mundiais

Luís Felipe Soares



04/07/2020 | 23:59



O Brasil tem tradição no mundo do skate e as novas gerações também demonstram talento. Um dos nomes mais promissores é Guilherme ‘Gui’ Khury, 11 anos, que coleciona alguns recordes mundiais.

Natural de Curitiba, no Paraná, ele começou a brincar com a modalidade aos 4 anos. Ele desenvolveu a habilidade aos poucos e logo chamou a atenção. Sua especialidade é explorar manobras na rampa vertical, que parece uma letra ‘U’.

Atualmente, ele mora com a família nos Estados Unidos. E foi lá que ele botou sua marca no Guinness World Records. O primeiro título veio em 2019, sendo o mais jovem participante da história do X Games (evento esportivo voltado para esportes radicais), tendo disputado a competição então com 10 anos e 225 dias.

Em maio, Gui abusou da agilidade com o shape e as rodinhas nos pés ao ser o primeiro skatista a realizar a manobra 1.080° no vertical, ou seja, deu três giros completos no ar e ainda fez uma aterrissagem sem cair. “Treino três horas por dia e, quando vou praticar o 1.080°, eu me aqueço fazendo três manobras de 720°,”, explica o garoto, que deseja inspirar outras pessoas a acreditarem em seus sonhos.