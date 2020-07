Por que as pessoas têm dor de barriga?

Luís Felipe Soares



04/07/2020 | 23:59



As dores de estômago e no abdômen (não ‘de barriga’, como se fala popularmente) podem acontecer por causa de diversos tipos de complicações. Estão nessa lista de possibilidades mal-estar causado por gases, estresse, intoxicação alimentar ou um alimento não completamente digerido. Geralmente, são problemas médicos um tanto quanto simples que se passam em poucos dias. Também há a possibilidade de a pessoa apresentar um incômodo mais frequente e prolongado, podendo ser sintoma de doença que precisa de tratamento especializado, a exemplos de refluxo, gastrite, úlcera e parasitose (quando organismos parasitas entram no corpo e se desenvolvem, gerando série de danos).

Desconfortos desse tipo ocorrem nos seres humanos desde o nascimento. Mesmo durante o aleitamento materno exclusivo, bebês chegam a apresentar gases seguidos de dores – e choro –, por exemplo. Cada faixa etária acaba por apresentar doenças mais prováveis para a idade, sendo que problemas estomacais seguem durante toda a vida. Algumas pessoas têm mais sensibilidade que outras para esses casos e precisam ficar de olho. Detalhe que indivíduos com doenças em órgãos abdominais, casos de intestino e fígado, geralmente sentem mais incômodos.

O ideal é que os casos mais sérios sejam acompanhados por um gastroenterologista, como é conhecido o médico especialista no aparelho digestivo. São eles que analisam os sintomas específicos e realizam avaliação para possível tratamento. Algumas vezes, a reabilitação do corpo ocorre espontaneamente e, com o passar do tempo, sem necessidade de medicações. O recado dos profissionais é que nunca se deve menosprezar uma dor de barriga.

Entre as dicas para evitar mal-estar estão ingerir alimentos saudáveis e naturais, comer frutas, verduras e legumes, evitar frituras e comidas industrializadas em excesso, maneirar nos copos de refrigerante e realizar atividades físicas regularmente. Tomar água no dia a dia também ajuda bastante.

Consultoria de Elaine Moreira, médica gastroenterologista integrante da Federação Brasileira de Gastroenterologia.