Senac São Paulo oferece cursos de saúde on-line e gratuitos

Do Dgabc.com.br



03/07/2020 | 17:27



A pandemia tornou evidente o déficit das profissões de saúde no Brasil. Hospitais passaram a buscar profissionais, ampliando o quadro de funcionários, enfermarias foram transformadas em Utis( Unidades de Terapia Intensivas) foram construídos hospitais de campanha e houve a necessidade de elaborar protocolos e investir em atualização profissional com rapidez.



Para atender a estas necessidades do mercado, o Senac São Paulo disponibiliza cinco novos cursos gratuitos na área da saúde, sendo eles: Assistência de Enfermagem na Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico, Eletrocardiograma: realização e interpretação de traçados, Medidas de Biossegurança e Precauções de Isolamento na Assistência à Saúde e Promoção e Incentivo e Manejo do Aleitamento Materno. Não há necessidade de pré-requisitos para fazê-los.



“A ideia de criar os cursos surgiu a partir da necessidade de atualizar os profissionais da área que já estão com as jornadas ampliadas, trabalhando à exaustão, e precisam de informações precisas sobre o atual momento. As temáticas foram pensadas, considerando aspectos como paramentação, higiene, manejo com foco no paciente crítico, além das práticas de aleitamento materno - necessidade que é perene”, afirma Anderson Adão Rodrigues, docente da área de enfermagem do Senac São Paulo.



Formação em saúde, tendência de expansão

Segundo Anderson, a marca formativa será um diferencial para o ingresso nas melhores instituições. “Houve uma mudança drástica no mercado que está extremamente aquecido e recém-formados, por exemplo, estão com muitas chances de se colocarem com facilidade. Porém, a boa formação que contempla capacidade crítica, reflexiva, demonstração de interesse, mostrar-se atuante no cotidiano garantirá posições de destaque”, acrescenta o docente.



Sobre uma profissão que representa uma tendência, o docente acredita na enfermagem que, de acordo com ele, tem adquirido mais respeito e sido atrelada para além da parte vocacional, de carinho ao paciente, mas também à ciência e à gestão. Os cursos Técnico em Enfermagem do Senac São Paulo, por exemplo, devem ser mais procurados no segundo semestre.



Em se tratando do novo normal e a consequente retomada, muitas questões surgem. A dica é fazer os cursos rápidos on-line gratuitos e preparar-se para um segundo semestre com formações adaptadas. “Criamos novas capacitações, como Assistência Multidisciplinar na Terapia Intravenosa, Cuidados Paliativos: abordagem multiprofissional e Assistência Multiprofissional em Oncologia. A nossa preocupação é assegurar o conteúdo de qualidade, mesmo neste cenário”, finaliza o docente.



Serviço:

Cursos de saúde on-line e gratuitos do Senac São Paulo

Inscrições e mais informações: http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/covid19/cursos-2/



Sobre o Senac São Paulo

Há mais de 70 anos, o Senac São Paulo contribui para a educação profissional oferecendo cursos livres, técnicos e de ensino superior (graduação, extensão universitária e pós-graduação), presenciais e a distância, em diferentes áreas do conhecimento. Além disso, coloca o seu atendimento corporativo à disposição de organizações públicas, privadas e do terceiro setor com equipe especializada em desenvolver soluções sob medida para suas necessidades.

Com 63 unidades educacionais, a instituição está presente em todo o estado de São Paulo. São 18 na capital; cinco na Grande São Paulo; duas no litoral; 35 no interior; além dos três campi do Centro Universitário Senac, sendo um no bairro Santo Amaro, na capital, e dois no interior, que formam o complexo educacional com os hotéis-escola Senac em Águas de São Pedro e em Campos do Jordão. A instituição conta, ainda, com a Editora Senac São Paulo.