Lives do fim de semana têm Skank, Elza Soares e música sertaneja

03/07/2020 | 16:44



Diversas lives vão ocorrer no fim de semana entre hoje, 3, sábado, 4 e domingo, 5 de julho. É possível assistir à maioria delas no YouTube ou em outras redes sociais.

Nesta sexta-feira, os destaques ficam para o horário da noite, com shows de Karol Conka, às 21h, e Joelma, ex-Calypso, às 22h45.

No sábado, 4, os fãs de música sertaneja poderão assistir às duplas Edson e Hudson e Bruno e Marrone, além do cantor Leonardo, no BBQ Mix, que reúne artistas do gênero.

O grupo Skank fará nova live, desta vez às 16h30. Às 18h, diversas opções: Lexa, Péricles e Xande de Pilares. Às 19h, vai cantar a veterana Elza Soares. Por fim, mais música sertaneja com Maiara e Maraísa, às 21h30.

No domingo, o destaque é mais uma apresentação ao vivo de Paula Fernandes, às 17h.

Boa parte das apresentações no YouTube tem sido feitas por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus, que impede a realização de shows presenciais.

Confira abaixo a programação completa com as principais lives da agenda deste fim de semana.

Lives de hoje, sexta-feira - 03/07

18h - Sambô

20h - Parangolé

21h - Karol Conka

22h45 - Joelma

Lives de sábado - 04/07

16h - BBQ Mix (com Leonardo, Edson e Hudson, Bruno e Marrone e os Parazim)

16h30 - Skank

18h - Lexa

18h - Péricles

18h - Xande de Pilares

19h - Elza Soares

20h - Grupo Pixote

21h30 - Maiara e Maraísa

Lives de domingo - 05/07

16h30 - Fernando e Sorocaba

17h - Paula Fernandes

17h30 - Psirico