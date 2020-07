Mansueto: Pela 1ª vez, governo está fazendo esforço para construir base política

03/07/2020 | 16:02



O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta sexta-feira, 3, que pela primeira vez o governo está fazendo um esforço para construir uma base política no Congresso, dando os primeiros passos nessa direção.

"Com a habilidade política para construir entendimentos no Congresso, podemos ter boas surpresas à frente na agenda de reformas", afirmou, em videoconferência organizada pelo Itaú BBA. O futuro secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, também participa da reunião virtual.

Mais uma vez, Mansueto pediu consenso político para a aprovação de reformas como a tributária que, segundo ele, aumentarão a capacidade de crescimento da economia brasileira pós-pandemia. De acordo com o secretário, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve mandar a proposta do Executivo para ser acoplada à reforma tributária que tramita no parlamento no começo de agosto.

Ele citou o sucesso da aprovação da reforma da Previdência no ano passado e disse confiar na capacidade do Congresso Nacional em aprovar novas medidas estruturais. "As pessoas tinham medo da autonomia do Banco Central e hoje não têm mais. As coisas mudam", afirmou.

Sem espaço para mais investimento

Mansueto repetiu que o orçamento de 2021 - que o governo precisa enviar ao Congresso em agosto - não trará espaço para aumento do investimento público no próximo ano.

"As pessoas esperam que o governo faça muitas coisas para impulsionar o crescimento econômico, mas não temos muito espaço fiscal. Parte do Congresso espera um papel mais forte do Executivo, mas o governo federal não pode ser o principal ator para alavancar os investimentos", afirmou. "O investimento público nos últimos anos não aumentou o potencial de crescimento da economia", completou, em videoconferência organizada pelo Itaú BBA.

Mansueto avaliou que a aprovação do novo marco regulatório do saneamento é uma das medidas que retira a pressão para que os governos aumentem os investimentos em um contexto de piora fiscal causada pela pandemia de covid-19 em 2020.