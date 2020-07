Boninho diz que o próximo Big Brother Brasil será o maior e Bruno Gagliasso ironiza: Nem ligo para esse programa...

03/07/2020 | 15:10



Na última quinta-feira, dia 2, Boninho compartilhou um vídeo em seu Instagram com recomendações para as inscrições do próximo Big Brother Brasil. Quem dá as dicas é Tiago Leifert, apresentador da atração, que explica que as seletivas serão feitas por videoconferência com uma bancada virtual - tudo como forma de prevenção ao novo coronavírus, doença que foi classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Após divulgar o vídeo, Boninho escreve:

Quer spoiler? 21 vai ser o maior BBB que você já viu!!! Como? Eu conto depois!!!

Alguns famosos não aguentaram e fizeram comentários sobre a publicação. Rafael Portugal, que fez sucesso no BBB20 ao apresentar um quadro cômico, escreveu:

Eitaaaa, vou mandar material.

Já Bruno Gagliasso, que foi um dos artistas que mais comentou a edição passada do reality, ironizou a novidade, dizendo:

Nem ligo para esse programa...