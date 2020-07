Ford Ranger assume a liderança e se torna a picape média mais vendida em junho

Da Redação

A Ford Ranger tornou-se a picape média mais vendida em junho, segundo a Fenabrave, com 1.736 unidades, e atingiu a maior participação de mercado da sua história, de 24,6%. As vendas do modelo vem crescendo desde o lançamento da linha 2020.

Ações da Ford e da sua rede de concessionárias como o Compre Sem Sair de Casa, o financiamento com carência de 90 dias e parcelas reduzidas até dezembro de 2021, os novos protocolos de higiene nas revendas, o serviço de desinfecção de veículos Ford Clean e o Serviço Sem Sair de Casa também contribuíram para esse resultado.

“Diferentemente de outros segmentos da indústria, as picapes estão sofrendo menos os efeitos do isolamento e a Ranger é o seu principal expoente, retornando ao mesmo patamar de vendas do período pré-covid”, diz Reinaldo Faga, diretor de Vendas da Ford.

Além do novo design dianteiro, suspensão recalibrada e um sistema que facilita a movimentação da tampa da caçamba, a Ranger introduziu tecnologias exclusivas na versão atual, lançada em 2019 como sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito, piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa.

Nas versões intermediárias a Ranger reforçou a sua liderança em junho, chegando a mais de 50% das vendas com os modelos XLS. Já nas configurações topo de linha, a picape ficou com 15,4% de participação com as versões XLT e Limited.

