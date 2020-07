“Pokémon Smile”: jogo estimula crianças a escovar os dentes

Marcella Blass

03/07/2020 | 14:18



Gerar nas crianças o hábito de fazer a higiene bucal diária nem sempre é tarefa fácil. Com isso em mente, a The Pokémon Company criou o Pokémn Smile: um jogo lúdico que vai estimular a escovação dos dentes de forma mais divertida. O aplicativo é gratuito e está disponível para dispositivos Android e iOS.

Por meio da tecnologia de Realidade Aumentada (AR), que usa a câmera dos smartphones para trazer elementos digitais para o mundo real através da tela do celular, o jogo dá uma missão especial às crianças. Seu objetivo é salvar os monstrinhos que foram capturados pelas bactérias que causam as cáries. Se conseguir escovar muito bem os dentes, ela salva o dia.

São mais de 100 espécies de Pokémon para resgatar e vários prêmios por bom desempenho – com a possibilidade de se tornar o grande Mestre de Escovação –, o que vai estimular ainda mais o hábito da higiene bucal. Usando o app todos os dias, as crianças ainda podem ganhar os Pokémon Caps, chapéus temáticos para usar (via câmera) durante as aventuras e para fazer fotos divertidas.

Confira mais detalhes do Pokémon Smile no vídeo promocional: