Produção da indústria eletroeletrônica cresce 15,6% em maio

03/07/2020 | 13:16



A produção da indústria elétrica e eletrônica em maio cresceu mais que o dobro do volume produzido pela indústria como um todo. Cresceu expressivos 15,6% em relação a abril enquanto a indústria em geral avançou 7% na mesma base de comparação, segundo a Pesquisa Mensal da Indústria (PIM) divulgada na quinta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), este desempenho positivo do setor ocorre após três quedas consecutivas.

Segundo o presidente-executivo da associação, Humberto Barbato, desde fevereiro, a produção de bens eletrônicos já estava sendo prejudicada pelos problemas no recebimento de materiais, componentes e insumos da China. "As medidas de isolamento social devido à chegada da covid-19 no Brasil, por sua vez, impactaram a produção industrial a partir da última semana do mês de março, afetando o mês inteiro de abril", conta o executivo.

Segundo Barbato, o desempenho da produção em maio ocorreu em função do retorno da atividade de algumas unidades industriais. No entanto, ficou muito abaixo do verificado em relação a maio do ano passado, com um declínio de 33,9%, com fortes quedas de 36,5% na área elétrica e de 31.1% no segmento eletrônico.

Ainda de acordo com o presidente da Abinee, embora o resultado esteja aquém do de 2019, nesse cenário de pandemia, o olhar deve se voltar à evolução mês a mês. "Inevitavelmente, a retomada será gradual e esperamos que esse aumento da produção em maio seja o primeiro passo", ressalta.

No acumulado de janeiro a maio de 2020, a produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado decorreu tanto da queda de 16,8% da área eletrônica, quanto da retração de 16,0% da área elétrica.