Em meio a polêmica com Arthur Aguiar e Mayra Cardi, vídeo antigo de Arícia Silva falando sobre homem que não a assumia intriga internautas!

03/07/2020 | 13:11



Desde que a separação de Mayra Cardi e Arthur Aguiar foi anunciada, inúmeras revelações envolvendo polêmicas de traição por parte do ator vieram à tona. Uma delas, é que, segundo o colunista Leo Dias, ele estaria se relacionando com a ex-Panicat Arícia Silva desde 2018 - o que Mayra afirmou que acredita ser verdade.

Agora, na madruga desta sexta-feira, dia 3, novos indícios de que o romance entre os dois é real vieram à tona. Isso porque, um vídeo que mostra uma conversa de Arícia sobre um relacionamento repercutiu. O registro, feito quando a ex-Panicat estava em A Fazenda 11, mostra ela conversando com Sabrina Paiva. Na época, Arícia dizia que estava se apaixonando por Netto, mas se preocupava com o homem que a esperava fora do reality.

- Eu tenho uma pessoa, mas nesses meses todos que passaram ele não conseguiu me assumir. Aí a gente tinha terminado uma última vez e eu fiquei 40 dias sem ir atrás dele. Nos últimos três finais de semana a gente voltou a ficar. Os três finais de semana que antecederam o confinamento, a gente passou junto, disse ela.

Na conversa, a ex-Panicat falou sobre o rapaz não assumir a relação.

- Ele não falava nada porque sei que tinha medo de assumir qualquer coisa comigo, de eu entrar aqui. Entrei visualizando sair daqui super bem, com ele lá me esperando para a gente ser muito feliz. Só que eu não tinha noção da intensidade e da imersão em que a gente é colocado aqui dentro, explicou.

No Twitter, inúmeros internautas se intrigaram com o vídeo, relacionando a fala de Arícia com Arthur Aguiar.

Gente, o cara que Arícia falava na Fazenda que estava junto mas não assumia era o Arthur? Meu Deus, cadê o meme?, falou uma seguidora.

A Arícia está com o Arthur desde 2018? Então ele é o cara que ela falava na Fazenda!, completou outra.