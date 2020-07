Criança interrompe mãe durante entrevista para decidir onde colocar um desenho e encanta apresentadores

03/07/2020 | 13:10



Durante a quarentena, pais e mães estão tendo que dar uma de super-heróis para conseguir conciliar o trabalho com a atenção para as crianças. Nos programas jornalísticos, essa situação tem rendido algumas cenas engraçadas e talvez um pouco embaraçosas para repórteres e entrevistados.

Na última quinta-feira, dia 2, a Dra. Clare Wenham, professora assistente de políticas de saúde global na London School of Economics, no Reino Unido, passou por uma dessas situações enquanto dava uma entrevista para a BBC News. Enquanto conversava com o entrevistador, era possível ver sua filha ao fundo do vídeo, tentando encontrar um bom lugar nas prateleiras para encaixar seu desenho de unicórnio - ela, inclusive, tenta interromper a mãe para pedir sua opinião.

Depois que Clare termina de responder a uma das perguntas, o entrevistador pergunta o nome da criança, e a mãe lhe conta que é Scarlett. O jornalista então se dirige à pequena, quebrando a tensão:

- Scarlett, eu acho que ele [o desenho] fica melhor na prateleira de baixo. É um belo unicórnio.

Antes que a entrevista pudesse continuar, a pequena Scarlett pergunta qual é o nome do jornalista, que se apresenta como Christian. Em seguida, a pequena diz que gostaria de saber onde sua mãe prefere o unicórnio, e Clare responde:

- Naquela prateleira está ótimo. Eu sinto muito mesmo [se dirigindo à Christian].

O entrevistador, no entanto, mantém o bom-humor quanto à situação:

- Esta está sendo a entrevista mais informativa que eu fiz o dia todo! [risos]

Além de encantar o público e o jornalista, Scarlett também deixou os apresentadores do canal admirados com sua fofura. Ao final do bloco do programa, uma mulher admite:

- Eu amei ela, eu amei Scarlett.

E seu colega complementa:

- Fantástico, Na verdade, eu gostaria de saber, nós sabemos onde ficou [o desenho]?

- De qualquer forma, era adorável, então seria ótimo [em qualquer lugar]. Eu amei o jeito que a mãe estava olhando pra ela, tipo: o que você está fazendo, estou tentando falar de uma coisa importante aqui.

Felizmente, a BBC levou a situação de uma maneira muito bem-humorada e compartilhou o vídeo da entrevista no Twitter, afirmando que estava tudo bem:

Dra. Clare Wenham, entendemos suas dificuldades de trabalhar em casa e cuidar de crianças [risos].

Algumas horas depois, Clare compartilhou em seu próprio Twitter uma atualização sobre o local escolhido para o unicórnio, que você pode ver na imagem em destaque, e também um agradecimento pela compreensão:

Decidimos em uma prateleira para o unicórnio. Obrigado a todos pelas palavras gentis que normalizam o equilíbrio entre pais e trabalho, com o qual tantos estão fazendo malabarismos em meio ao caos da Covid19. Hoje Scarlett quis ser a super-heroína Elsa [explicando a fantasia misturada da criança].