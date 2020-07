Como está sendo a reabertura nos principais destinos de inverno do Brasil

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



03/07/2020 | 12:18



Enquanto o números de casos de covid-19 segue em alta no Brasil, viajar não é algo recomendado, sobretudo, por infectologistas. Mesmo assim, uma série de destinos está reabrindo em todo o país mediante protocolos que visam aumentar a segurança dos turistas.

Com a tendência de as pessoas procurarem por viagens mais próximas, que podem ser feitas de carro, por exemplo, a CVC listou cinco destinos de inverno do Brasil que já estão recebendo turistas. Veja como, de acordo com a operadora de turismo, está sendo a reabertura em Campos do Jordão, Monte Verde, Gramado, Caldas Novas e Serra Catarinense.

Destinos de inverno do Brasil

Campos do Jordão (SP)

Localizado na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, Campos do Jordão está em fase de flexibilização que permite o funcionamento do comércio. O horário liberado é de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, e aos sábados e domingos, das 13h às 17h. Hotéis e pousadas podem funcionar com 40% da capacidade. Tanto o comércio quanto a hotelaria seguem protocolos para segurança de moradores e turistas, com medição de temperatura na entrada da cidade.

Monte Verde (MG)

O distrito de Monte Verde, que pertence à cidade de Camanducaia, em Minas Gerais, reabriu no início de junho os mais de 150 meios de hospedagem adotando a ocupação máxima de 40% da capacidade. As áreas de lazer dos empreendimentos, como piscinas, saunas e playgrounds, permanecem fechadas. Bares, restaurantes e lojas estão funcionando com restrições.

Gramado (RS)

Os hotéis e pousadas de Gramado, na Serra Gaúcha, estão autorizados a operar com 70% da capacidade. Os parques temáticos, por sua vez, estão limitados a 50% do público, e outros negócios, como parques, jardins botânicos e zoológicos, a 25% da capacidade. Também há restrições para funcionamento de restaurantes e comércios.

Caldas Novas (GO)

A reabertura de Caldas Novas, em Goiás, destino famoso pelas águas termais, teve início em 1º de julho, quando alguns meios de hospedagem, com ou sem parques aquáticos, voltaram a funcionar. A partir de 10 de julho, outros clubes e parques aquáticos da cidade retomarão as atividades.

Serra Catarinense (SC)

Cidades da região, como São Joaquim e Uribici, estão com hotéis e pousadas abertos desde abril, sob a justificativa que não ocorreram muitos casos do novo coronavírus na região. Os empreendimentos devem respeitar o limite dede 50% de ocupação máxima. Áreas comuns seguem fechadas, e há uma série de diretrizes de atendimento, como limite de pessoas no mesmo local, alimentação servida no quarto, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

