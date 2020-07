Com Hamilton na frente, Mercedes faz dobradinha no 1º dia do 'novo normal' da F-1

03/07/2020 | 12:08



O primeiro dia do 'novo normal' do circo da Fórmula 1 teve o resultado mais comum da categoria nos últimos anos: as Mercedes na frente. Com todos os cuidados possíveis fora da pista do circuito de Spielberg por conta da pandemia do novo coronavírus, dentro dela o inglês Lewis Hamilton dominou com o melhor tempo desta sexta-feira após as duas primeiras sessões de treinos livres para o GP da Áustria. Fez 1min04s304 na melhor de suas 42 voltas e deixou para trás o finlandês Valtteri Bottas, que cravou 1min04s501.

Mas pouca gente no autódromo que pertence à Red Bull viu o desempenho das Mercedes e das outras nove equipes da Fórmula 1. Em razão da pandemia da covid-19, as oito etapas da temporada previstas até o momento não terão a presença de público nas arquibancadas ou camarotes. Pilotos e mecânicos têm que enfrentar agora obstáculos em suas funções, mais limitadas e cheias de cuidados sanitários. Como acontece em outras modalidades esportivas, o uso de máscaras e de álcool em gel é uma obrigação constante.

Pelos novos protocolos da Fórmula 1, não houve visitantes nem patrocinadores circulando pelo paddock. Cada equipe teve que fazer cortes para reduzir o número de pessoas nos boxes e nas áreas de hospitalidade, com limite de 80 por time. A presença de jornalistas também foi minimizada. Os poucos presentes não tiveram acesso ao paddock ou ao pit Lane.

Nem mesmo os famosos motorhomes que as equipes costumam levar em corridas na Europa puderam ser usados por conta da preocupação para evitar aglomeração. Assim, equipes e pessoal estão tendo que usar a estrutura do próprio autódromo para facilitar o cuidado com a prevenção ao novo coronavírus.

Na pista, a surpresa do dia ficou por conta do mexicano Sergio Perez. Com sua Racing Point, já tinha ficado em quinto na primeira sessão de treinos livres e conseguiu na segunda terminar atrás apenas das duas Mercedes e na frente das Ferraris. Com 1min04s945, desbancou o alemão Sebastian Vettel, de saída da escuderia italiana ao final desta temporada, para o quarto lugar com 1min04s961.

O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, foi outro que teve um bom desempenho nesta sexta-feira. Terminou o dia com o quinto melhor tempo, ainda na casa de 1min04s (1min04s972). Foi seguido pelo britânico Lando Norris, da McLaren, que teve a mesma colocação da primeira sessão. O canadense Lance Stroll, com a outra Racing Point, ficou em sétimo, logo à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, vencedor das duas últimas edições do GP da Áustria.

O monegasco Charles Leclerc, que não teve um bom desempenho com sua Ferrari nesta sexta-feira, e o espanhol Carlos Sainz Jr., da McLaren, que será o companheiro de equipe de Leclerc em 2021, completaram a relação dos 10 pilotos mais rápidos.

Os pilotos voltarão a acelerar em Spielberg neste sábado com o terceiro treino livre às 7 horas (de Brasília). A sessão de classificação começará às 10 horas. A largada para o GP da Áustria será às 10h10 do domingo.