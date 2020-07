Mãe de Igor, troca de casais e clima quente na Suíte Master marcam o De Férias com o Ex Brasil

03/07/2020 | 12:11



O novo episódio de De Férias com o Ex Brasil entregou uma participante completamente inusitada! Na noite da última quinta-feira, dia 2, os telespectadores se depararam com a chegada de Regina, mãe de Igor Adamovich, e ninguém entendeu nada.

- Meu irmão, minha mãe no salseiro! Que p***a é essa, brincou Igor.

- Eu já conheço o programa, aliás não sei se quero ver ele transando, mas tudo bem, disse ainda, perguntando depois quantas o filho já pegou no reality.

- Só tive relação com uma menina, mas tá todo mundo beijando todo mundo, admitiu Igor, sem graça, lembrando do episódio anterior em que transou com Scarlat.

Regina, então, chegou na casa acompanhada dos meninos para conhecer todo mundo. As boas-vindas contaram com um churrascão e não faltou bebidas para animar o clima!

A participação, no entanto, foi curta e Regina foi embora no mesmo dia!

Mas, enquanto isso, Novinho e Barbara se pegaram de novo! Os pombinhos deixaram às brigas de lado e arrasaram na pegação. O problema é que o romance entre eles não agradou muita gente, incluindo Jéssica e Hadad.

O programa também trouxe mais um ex, Natan Amorim! O gato namorou com Mayara, que ficou abalada pela sua chegada. Segundo ela, Natan é egocêntrico e vai fazer tudo o que tiver que fazer para prejudicá-la. O novato foi em um date com Mina, mas os dois não se pegaram. Porém, ele deixou avisado:

- O santo bateu. Se o boy dela der uma vacilada, eu tô ali.

Assim que chegou na casa, Natan foi bem recebido, principalmente por Igor, visto que os dois são amigos de longa data. Mais tarde, a casa curtiu uma festa e Mayara admitiu que ficaria incomodada caso o ex ficasse com alguém. Vish!

Ao mesmo tempo, Igor começou a falar com Rebecca após ter largado Scarlat no dia anterior, justificando que não queria nada sério. Os dois se beijaram e não demorou para o tablet do terror dar as caras. Para a infelicidade de Scarlat, Rebecca ganhou a oportunidade de levar alguém para a Suíte Máster e, sem demora, ela e Igor seguiram para o quarto privado.

- Como alguém pode ser nojento desse jeito? Quando ela falou o nome, ele reagiu que nem um babaca. O que incomoda não é fazer, é o modo como aconteceu, declarou Scarlat.

Juntos, os dois transaram no chuveiro e, na sequência, terminaram a noite debaixo do edredom! No dia seguinte, Igor ainda deu um cutucada em Scarlat e recebeu olhares de reprovação dos amigos. Ai ai...