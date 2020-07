Leilão online de bens de apartamentos decorados oferece descontos de até 80%

Do dgabc.com.br



03/07/2020 | 11:28



A pandemia do novo coronavírus trouxe consigo a necessidade de controlar gastos diante das incertezas econômicas que se apresentam. O leilão de bens de apartamentos decorados promovido por construtoras, e o escritório de leilões Lance Total, é uma boa opção para quem precisa fazer aquisições neste período, mas quer conter as despesas. Os descontos nos lances iniciais são de até 80% em comparação aos preços praticados em lojas convencionais.



O leilão será realizado exclusivamente de forma online, no dia 07 de julho, às 12h, pelo site www.lancetotal.com.br. As habilitações para a participação deverão ser solicitadas, no mínimo, vinte e quatro horas antes do início do leilão. Podem participar pessoas físicas, com mais de 18 anos, e jurídicas. Para quem deseja antecipar os lances, já é possível registrá-los na plataforma.



O valor inicial de uma lavadora e secadora LG, por exemplo, é R$ 900 por meio da Lance Total. A média de preço encontrada no mercado é R$ 6.500. Um refrigerador Eletrolux, por sua vez, pode ser adquirido a partir de R$ 500, enquanto na loja não sai por menos de R$ 3.099. Já um cooktop cinco bocas Eletrolux pode ser arrematado por apenas R$ 100, o que normalmente sairia por cerca de R$ 620.



Os bens disponíveis podem ser examinados pelos interessados até dia 05 de julho, das 13h às 16h, sem a necessidade de agendamento prévio, na rua Coriolano, 525, Vila Romana, em São Paulo. Por conta da pandemia da Covid-19, datas e horários estão sujeitos à alteração. Será adotado um protocolo de prevenção tanto para visitação como para retirada de bens. A entrada será autorizada somente para clientes com máscaras, respeitando espaçamento seguro entre cada um.



“Os leilões se mostram, mais uma vez, como oportunidades viáveis também para o consumidor final, que poderá adquirir produtos para sua casa, entre móveis e eletrodomésticos, a um preço muito menor que o praticado no mercado. Os arremates, mesmo para quem não está acostumado em participar de leilões, são fáceis de fazer. Recomendamos que os interessados entrem plataforma com antecedência para já registrar os lances que desejarem fazer para cada peça”, orienta Angélica Dantas, leiloeira oficial da Lance Total.



Vale lembrar que as incorporadoras utilizam somente itens novos para decorar apartamentos em exposição. No início das obras, as unidades são desmontadas e os objetos vão para leilão. Assim, as incorporadoras não precisam armazenar os itens e ainda atendem a demanda de consumidores que desejam comprar os produtos selecionados pelos decoradores.



O edital do leilão está disponível no site www.lancetotal.com.br.