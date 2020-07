Especialista explica a diferença entre as práticas de relaxamento e a meditação

Do dgabc.com.br



Em meio à pandemia, são diversos os estudos que comprovam o número crescente de casos de depressão, suicídio, síndrome de Burnout, entre outros males que estão afetando uma parcela significativa da população mundial, que até então não havia demonstrado tendência para esses estados mentais. Junto a isso, há o aumento do número de orientações infinitas para o autocontrole emocional, entre elas da meditação.



No entanto, Fernando Gabas, criador do protocolo de meditação e expansão da consciência, Life Matters, alerta para o perigo de banalizar a meditação. “Hoje em dia, se ouve muito ‘vai meditar’, como se fosse a solução para tudo, um antídoto que você toma para desestressar e, em vinte minutos, tudo estará bem. Mas não podemos tratar a meditação como algo simplista”, ressalta.



Para o especialista, ambas as práticas são essenciais, mas cumprem propósitos distintos, existindo uma diferença entre as práticas de relaxamento, com concentração e de forma reflexiva, e a meditação. Segundo ele, as técnicas de relaxamento são válidas para quem busca o bem-estar mais momentâneo ou para desestressar. O que é distante de uma prática estruturada.



Gabas defende o conceito de meditação a partir de práticas progressivas e sequenciais que incorporam muito estudo, investigações e exercícios, com caráter científico. “Meditar é transcender o mecanismo cerebral, trabalhando um espaço anterior à mente e seus processos de pensamentos. Se não tivermos método para isso, não há progressão para mudanças substanciais de comportamento. Esse objetivo profundo e científico é bem diferente de usar a meditação simplesmente para reduzir o estresse”, explica.



A Eureca do EU



É sabido, por estudos de universidades renomadas, com as de Yale (EUA) e Toronto (Canadá), que os meditadores experientes têm outras redes cerebrais ativas e que, após dois meses de prática diária, com duração de 45 minutos, o indivíduo apresenta diminuição da chamada “Default Mode Network”, atividade cerebral conhecida como responsável por pensamentos centrados no ‘eu’ e presos ao passado e ao futuro.



“Com o Default desativado, o cérebro trabalha a partir de outros sistemas, mais presentes e mais produtivos. Nas turmas que acompanho, depois de oito semanas, observamos uma transformação efetiva das programações mentais. Os alunos chegam a relatar um índice acima de 65% na melhoria de fatores como mais presença, alegria, calma e capacidade de autorregulação”, conta Fernando que já reuniu mais de 500 brasileiros na metodologia criada por ele em um protocolo de aulas reunidas em módulos, cada qual com a duração de dois meses.



Contudo, o especialista alerta que esse tipo de meditação é indicado para aqueles que possuem um questionamento existencial do ‘quem eu sou’, e buscam conhecer a razão por detrás das coisas, não esperando algo pontual e sim uma transformação.



“Temos uma proposta científica e profunda, que se inicia com o recondicionamento de crenças limitantes da mente, o que é feito por meio de conhecimentos e práticas que proporcionam essa experiência. Com o desenrolar dessa jornada sequencial do Protocolo, os participantes experienciam o verdadeiro autoconhecimento, algo muito mais abrangente e transformador”, destaca.