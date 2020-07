03/07/2020 | 10:16



A liquidez baixa marca a abertura dos negócios com juros futuros, nesta sexta-feira de feriado nos Estados Unidos. Ainda que a ausência do investidor estrangeiro pudesse induzir cautela, há uma discreta devolução de prêmios, com ajustes, nos primeiros negócios e investires acompanham a fala de Fabio Kanczuk, diretor de Política Econômica do Banco Central, em evento que começou há pouco.

O dólar à vista em alta é monitorado e até fez com que os DIs reduzissem a baixa. Mas há pouco perdia força, acompanhando o futuro de agosto no negativo.

Às 10h13, o DI para janeiro de 2022 indicava 2,88% ante 2,91% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2027, a 6,49%, de 6,54% no ajuste anterior.