Mel Lisboa cancela live após polêmica e volta a pedir desculpas

03/07/2020 | 10:10



Mel Lisboa voltou a pedir desculpas por polêmica envolvendo a professora de inglês de sua filha. Na noite da última quinta-feira, dia 2, a atriz usou as redes sociais novamente para comunicar que decidiu cancelar a live por conta da repercussão negativa que seu post teve.

Gente, a live com a Larissa programada para hoje foi cancelada. O momento é bastante delicado e a reflexão se faz necessária. Errei, sei que errei. Já me retratei publicamente e o faço de novo agora. Nunca foi uma fala pessoal e o objetivo dela não era desrespeitar ninguém, muito menos uma mulher, uma professora. Sei das dificuldades e esforços desmedidos para manter a educação, principalmente neste momento de pandemia, e reconheço meus privilégios. A fala tinha como objetivo apontar um machismo na linguagem que naturaliza que mães sejam sobrecarregadas das funções com xs filhxs. Mas fiz da forma errada. Reconheço e peço desculpas, escreveu.

Mel havia compartilhado parte da conversa que teve com a professora de sua filha Clarice. A atriz ficou incomodada após a profissional dirigir-se apenas às mães em um grupo de conversas por um aplicativo de celular.

Por que só mamães? Papais também não podem ajudar? Seria interessante que você não se restringisse a se comunicar apenas com as mães, como se essas tarefas fossem uma obrigação apenas nossa. Acho que nós, como mulheres, deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo, disse ela.