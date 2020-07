Com coronavírus, Eliana lamenta ficar longe dos filhos e recebe recado de Ana Maria Braga

03/07/2020 | 08:10



Eliana segue enfrentando momentos difíceis por causa do coronavírus. Diagnosticada com a doença, a apresentadora está sem sintomas, mas precisa ficar em isolamento social para não transmitir o vírus para outras pessoas. No Instagram, ela posou de máscara e falou sobre sentir saudades dos filhos.

Tá tudo bem por aqui... obrigada pelo carinho de todos. Não sinto nada, só saudades de abraçar e beijar meus amores, escreveu na legenda da publicação.

Eliana é mãe de Arthur, da relação com João Bôscoli, e de Manuela, fruto do casamento com o atual companheiro, diretor Adriano Ricco.

Após a publicação, Eliana recebeu diversas mensagens de seguidores e fãs, incluindo também alguns famosos como Renato Aragão e Ana Maria Braga. Enquanto o humorista enviou um emoji de coração, a apresentadora do Mais Você a confortou:

Já já passa!, disse Ana.