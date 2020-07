Dúvida do leitor: como resolver bug entre app da Netflix e Chromecast?

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



03/07/2020 | 07:18



Diversos leitores entraram em contato com o 33Giga com problemas semelhantes. De acordo com eles, quando utilizam o Chromecast para assisitir a filmes ou séries na Netflix ou na Amazon Prime Video, os apps dos serviços de streaming apresentam eventualmente a mesma falha: a interface de controle (pausar, voltar, avançar, parar e reproduzir) some.

Ainda de acordo com os relatos, não é algo que aconteça o tempo todo. É mais frequente quando eles resolvem mexer no celular ou alternar de app durante a reprodução do que estão assitindo. Outro ponto em comum entre eles é que isso ocorre tanto em iPhone como em Android. Eles gostariam de saber como resolver o problema.

De fato, esse é um problema recorrente entre Chromecast e os apps citados. Entretanto, não ocrre em todos os serviços de streaming – o YouTube, por exemplo, funciona à perfeição com o dispositivo para TVs do Google (muito possivelmente, porque ambos são da mesma empresa).

De acordo com as empresas envolvidas no “bug”, o problema de compatibilidade (maior ou menor) pode ser afetada pela fabricante do smartphone, versão do app, velocidade da internet, entre outros. E, por conseguinte, não há uma forma de resolver isso. Mas há um truque para driblar o problema.

Basta ao usuário recorrer o app Google Home (para Android e iOS) para controlar o que Netflix, Amazon Prime Video ou outro serviço de streaming estiver reproduzindo. O aplicativo, que é o usado para configurar o Chromecast, tem uma interface simples que permite avançar, retroceder, pausar, reproduzir e controlar o que está na tela.

Para encontrá-la, basta abrir o Google Home e clicar sobre o nome do televisor que está reproduzindo o conteúdo. Imediatamente, será aberta uma tela com esse controle. Aí, é só usá-lo (como mostra a imagem abaixo).