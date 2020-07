Água Santa traz atacante do Boavista-RJ para o elenco

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/07/2020



Na tentativa de deixar o elenco mais fortalecido para as duas rodadas faltantes da primeira fase do Campeonato Paulista, na qual luta tanto para fugir do rebaixamento quanto pela classificação ao mata-mata, o Água Santa contratou o atacante Caio Dantas, 27 anos, que era vice-artilheiro do Carioca pelo Boavista, de Saquarema, com o qual balançou as redes sete vezes – atrás apenas do são-bernardense Gabigol, que fez oito.

Em seu anúncio de despedida do time da Região dos Lagos, Caio Dantas agradeceu a oportunidade no Boavista e projetou brevemente o que espera encontrar em Diadema. “Joguei ao lado de grandes jogadores e enfrentei atletas de muita qualidade. Então ter um destaque no Carioca é muito bom para a sequência da minha carreira. Claro que isso foi fruto do meu trabalho e esforço dentro de campo, mas agradeço ao Boavista, que acreditou em mim desde a minha chegada e sempre se mostrou organizado dentro e fora de campo. Eu queria muito ter saído com o título da Taça Guanabara, mas infelizmente não deu. Vou seguir um novo desafio no Água Santa, mas fica a minha torcida para o Boavista, que é um grande clube e tem tudo para crescer ainda mais no cenário nacional”, disse.

Natural de Santos, tem no currículo passagens por diversos clubes paulistas, casos de Osasco Audax, Red Bull e Botafogo de Ribeirão Preto, onde também mostrou seu instinto e foi artilheiro da Série C do Brasileiro de 2018, com 11 gols (inclusive marcando o tento do acesso). O atacante passou ainda em outros Estados, defendendo Cuiabá-MT, Coimbra-MG, América-MG e Uberlândia-MG.